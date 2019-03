SAN CATALDO. L’Assessorato Regionale Pubblica Istruzione ha indetto il “Bando” che disciplina le modalità di partecipazione ed i criteri per l’assegnazione di Borse di Studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli, per l’anno scolastico 2018/2019 . Possono accedere al beneficio i genitori e gli altri soggetti che rappresentano il minore, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( I.S.E.E. ) non superiore a €. 10.632,94, redditi conseguiti nell’anno 2018, relativo al periodo di imposta 2017. L’attestazione I.S.E.E. valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2019. Ai fini dell’ammissibilità al beneficio in questione, la spesa effettivamente sostenuta, nell’anno scolastico 2018/2019 non potrà essere inferiore ad € 51,64 e dovrà essere sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il 1 settembre 2018 e il 5 Aprile 2019 L’elenco delle spese attinenti la borsa di studio sono elencate nel bando pubblicato all’Albo Pretorio e sulle NEWS del Comune di San Cataldo. A tale fine i soggetti interessati dovranno presentare l’istanza, esclusivamente presso le Istituzioni Scolastiche frequentate entro e non oltre giorno 5 Aprile 2019 completa dei seguenti allegati: Domanda di Borsa di Studio redatta sul formulario ; Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente in corso di validità; Fotocopia del Codice Fiscale. L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di S.Cataldo:www.comune.san-cataldo.cl.it – Albo Pretorio On-Line. Il modello di domanda per la richiesta del contributo è scaricabile sulla NEWS del Comune o si può ritirare presso le Scuole frequentate .