SAN CATALDO. La Giunta comunale ha deliberato la collocazione di una piccola statua raffigurante Sant’Anna nella rotatoria sita nella via Aldo Moro. La rotatoria in questione si trova all’ingresso del quartiere Pizzo Carano Sant’Anna. Tale rotatoria pur trovandosi all’ingresso del quartiere, risulta priva di elementi che consentono una facile individuazione del quartiere con riferimento anche a Sant’Anna ed alla chiesa sorta in tale luogo e dedicata appunto a Sant’Anna. In precedenza, è stato il Presidente del Comitato di Quartiere Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa (nella foto) a chiedere di poter collocare una piccola statua raffigurante Sant’Anna nella rotatoria posta sulla via Aldo Moro sita all’ingresso del quartiere. Il Comune, tramite l’apposita commissione comunale di Toponomastica, ha dato parere favorevole, per cui la Giunta ha inteso condividere la richiesta del Comitato di Quartiere. Da qui l’autorizzazione alla collocazione di una statuetta raffigurante “Sant’ Anna” nella rotatoria di Via Moro. All’installazione dell’opera si procederà a seguito di autorizzazione del Prefetto.