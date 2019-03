SAN CATALDO. Anche il sindaco Giampiero Modaffari ha preso parte alla manifestazione di protesta nell’auditorium comunale di Santa Caterina promossa da agricoltori ed allevatori siciliani e sostenuta dalle amministrazioni comunali. Presenti sessantotto sindaci provenienti da ogni parte della Sicilia, numerosi agricoltori ed allevatori, ma anche tanti semplici cittadini che hanno voluto dare solidarietà al comparto agricolo mai così in crisi come oggi. Sono state esposte le criticità di un comparto agricolo sulla cui crisi bisogna lavorare per trovare soluzioni che ne consentano il superamento delle criticità e la richiesta di incentivare la tracciabilità dei prodotti alimentari per garantire la salute stessa dei consumatori. I sindaci in maniera unanime e compatta si sono detti solidali rispetto alle criticità che stanno interessando l’agricoltura e l’allevamento, con ricadute negative sull’economia siciliana che, proprio in questo settore, ha una delle sue voci più importanti.

All’avvenuta presa d’atto dello stato di crisi da parte dei sindaci, le amministrazioni comunali, dovranno successivamente procedere alla sua ratifica con Delibere di Giunta e Consiglio comunale. I sindaci poi chiederanno incontri ai Prefetti delle varie province siciliane al fine di rappresentargli, assieme ad agricoltori ed allevatori, lo stato di crisi in cui versa il comparto. Il documento sarà inviato alle Istituzioni Regionali e al Governo Nazionale per affrontare in maniera organica ed efficace la questione legata alla crisi del settore.