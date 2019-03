SAN CATALDO. Come annunciato ieri sera, a seguito delle forti raffiche di vento che oggi si sono abbattute nel territorio, il Cimitero comunale è stato chiuso per la giornata di oggi 12 marzo. A comunicarlo è stato il sindaco che ha fatto rilevare come tale decisione è stata assunta proprio per evitare potenziali pericoli per quei cittadini che, con queste forti folate di vento, si fossero recati in visita al cimitero.