RIESI – I Carabinieri della Stazione di Riesi hanno tratto in arresto Davide Bonaffini, 24 anni, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito di perquisizione domiciliare e personale è stato rinvenuto un panetto di hashish di quasi un etto, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento in dosi della droga: il tutto è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltanissetta.