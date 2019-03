MUSSOMELI – Riceviamo dal sindaco Catania comunicato stampa che pubblichiamo: “Sono molto contento di comunicare che dopo tanto lavoro di pianificazione e promozione il progetto “Case1Euro”, fortemente voluto dalla mia amministrazione (giunta e consiglieri) e con il prezioso coordinamento dell’Assessore Toti Nigrelli, comincia a dare i frutti preventivati e sperati.

Le foto si riferiscono, infatti, ai primi lavori di ristrutturazione di una delle tante case (diverse decine) vendute prevalentemente a cittadini stranieri (belgi, francesi, olandesi, americani, brasiliani), nell’ambito del progetto “Case1Euro”.

Siamo appena all’inizio e ancora tanto è il lavoro di promozione che dobbiamo portare avanti ed è quello su cui siamo attualmente impegnati, nel tentativo di portare il progetto alla ribalta dei mercati internazionali, grazie anche all’aiuto delle TV straniere, dei Social Network e degli altri strumenti di comunicazione.

Come dicevo, da quando (ultimo trimestre del 2017) ha preso operativamente il via il progetto decine sono le case vendute grazie al progetto “Case1Euro” a cittadini stranieri (belgi, francesi, olandesi, americani, brasiliani).

Perchè è importante per Mussomeli e la sua economia il progetto “Case1Euro”?

Come ho avuto modo di dire più volte, da questo progetto vi sono solo vantaggi che qui riepilogo:

1) Attrarre capitali privati stranieri;

2) Riqualificare il nostro centro storico facendo acquistare a cittadini stranieri (che apprezzano molto i nostri luoghi) case in condizioni precarie da ristrutturare; Già per alcune delle case acquistate è partita la ristrutturazione (come si vede dalle foto) e nelle prossime settimane e mesi partirà per il resto dei lavori nelle case già acquistate con regolare atto notarile. Case che diversamente avrebbero creato solo problemi di messa in sicurezza e igiene;

3) Consentire l’occupazione delle nostre maestranze ed artigiani locali nei lavori di ristrutturazione delle case;

4) Far conoscere il territorio, le sue bellezze e i suoi prodotti (marketing turistico a costo zero per il comune e i cittadini);

5) Facilitare l’attività delle nostre strutture ricettive (agriturismi, b & b) e degli esercizi commerciali;

6) Alimentare i consumi interni nel momento in cui le case saranno state ristrutturate e questi nostri nuovi amici e concittadini europei verranno a trascorre le loro vacanze a Mussomeli.

Non è raro ormai, entrare in un ristorante, in una pizzeria e in un bar di Mussomeli e sentire qualcuno che parla in francese, in inglese.

Sono certo che i mussomelesi apprezzano questa iniziativa e la apprezzeranno ancor di più nei prossimi mesi e sapranno farsi riconoscere e ricordare per il calore umano e l’accoglienza.

Anche nei prossimi giorni e settimane è previsto l’arrivo di nuovi cittadini europei interessati al progetto.

Questi sono i primi frutti del lavoro di pianificazione portato avanti (con tenacia, sacrificio e dedizione) dalla mia amministrazione per riqualificare il centro storico di Mussomeli e rilanciare l’economia del territorio. (Il Sindaco Giuseppe Catania)