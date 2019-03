MUSSOMELI – Si sono completati, nei giorni scorsi, i lavori di messa in sicurezza di una casa pericolante presente nel centro storico di Mussomeli , esattamente nella via Generale Cascino a rischio crollo e, dunque, estremamente pericolosa per l’incolumità dei nostri concittadini. “Lo spazio che è stato ricavato consentirà anche un più agevole movimento in quell’area da parte di cittadini residenti ed auto.

“La riqualificazione del nostro centro storico, ricorda il sindaco, si fa anche in questo modo” E continuando aggiunge: “Ritengo inoltre utile ricordare che il patrimonio edilizio presente nel centro storico di Mussomeli è rappresentato per oltre il 95% da case di proprietà privata. Ciò significa che i lavori di messa in sicurezza di edifici privati a rischio crollo devono obbligatoriamente essere realizzati dai cittadini proprietari della casa stessa e non dal comune. Il comune interviene solo ed esclusivamente in via sussidiaria e sostituzione solo nel caso in cui non è possibile rintracciare gli eredi. Da sottolineare che le spese che il comune sostiene per la messa in sicurezza di edifici privati verranno addebitati, quando ciò è possibile, a coloro che hanno ereditato l’immobile stesso. Questi lavori rientrano nel percorso di messa in sicurezza del centro storico. Processo molto difficile a causa della grande quantità di case private abbandonate. Motivo per il quale è stato avviato il progetto “Case1Euro”.