MUSSOMELI – Il sindaco Catania ha i ricevuto una telefonata dal Tenente della Stazione dei Carabinieri per avvisarlo che è stato avvistato un ordigno bellico, probabilmente, delle precedenti guerre mondiali e che hanno già avvisato la prefettura , mettendo prudenzialmente, in sicurezza l’area. “Non dovrebbe essere nulla di particolare – ha detto il sindaco Catania, e quindi, prudenzialmente, hanno transennato l’area. Si tratta di un ordigno trovato in contrada Bragamè, fuori dal centro urbano; in ogni caso si sta monitorando la situazione alfine di decidere qual’ è il percorso più immediato e corretto possibile e, soprattutto, più sicuro per mettere in sicurezza quell’area”.