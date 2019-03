MUSSOMELI – Riceviamo e pubblichiamo. Si tratta di un comunicato stampa dell’Associazione “Futtitinni Sicily Experience”, che pubblichiamo integralmente. “Abbiamo letto con grande e stupore e rammarico quanto scritto oggi (17 marzo 2019) nell’articolo in un giornale on line. Non vogliamo entrare nel merito della diatriba politica che non ci compete, ma non permetteremo certamente a chicchessia di trasformare l’iniziativa che portiamo avanti da tempo con passione e sacrificio, in oggetto di strumentalizzazione politica. Come associazione abbiamo proposto il progetto a cui lavoriamo da due anni, e che tutti i cittadini hanno avuto modo di apprezzare, rispettando i tempi e le procedure indicate in avviso, nella speranza di poter avere un contributo che ci consentisse di realizzare Battichiè in tre giornate. Se qualcuno ritiene che per il contributo sia stato assegnato in maniera impropria agisca di conseguenza, ma nessuna ombra permettiamo di gettare sul nostro operato. Negli anni scorsi abbiamo portato avanti l’evento grazie a risorse personali ed alla generosità delle attività commerciali. Abbiamo rianimato e fatto rivivere un quartiere, che si è unito intorno a Battichiè riscoprendosi comunità. Non abbiamo mai perseguito un interesse personale, ci siamo messi a disposizione per contribuire ad una crescita e ad un arricchimento di Mussomeli mettendoci tutta la nostra energia e creatività. Uno sforzo che ci è valso l’apprezzamento di tanti cittadini, che ci conoscono e sanno bene che nessuno tra noi potrebbe agire in maniera diversa. Tra le tante insinuazioni anche quella secondo cui ci saremmo infuriati ed imposto un aut aut: una vergognosa falsità che ancor di più getta un’ombra su di noi nel tentativo di sporcare il nostro progetto. Abbiamo fin qui realizzato e creato Battichiè senza chiedere nessun aiuto e contributo pubblico, e così possiamo continuare. Se le conseguenze dell’aver voluto cogliere un’opportunità che potesse permetterci di progettare con maggiore serenità sono queste, allora non possiamo che affermare: fate pure le vostre guerre politiche ma lasciate fuori l’associazione e Battichiè!”