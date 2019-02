VILLALBA – Giovedì mattina, con una festa di accoglienza, anche per l’anno scolastico in corso, grazie ai finanziamenti della Regione USR Sicilia e del Comune di Villalba che ha dato un contributo di 4500 euro, si è garantito l’avvio delle attività della Sezione Primavera, presso il plesso “Don Milani” di Villalba. Un servizio, voluto dall’Istituto Comprensivo di Vallelunga, Villalba e Marianopoli, diretto dalla prof.ssa Graziella Parello e che, a Villalba, continua a permanere negli anni per garantire un aiuto e un sostegno alle famiglie di lavoratori, dare nuovi sbocchi occupazionali e fornire ai più piccoli un percorso di crescita scolastica sin dalla più tenera età, strumento essenziale per un sereno inserimento nella scuola dell’infanzia. Hanno presenziato all’inaugurazione la Dirigente Scolastica Graziella Parello, il sindaco Alessandro Plumeri, l’Assessore Concetta Territo e i genitori dei bimbi. L’attività didattica si avvale delle seguenti operatrici: Giusy Zuzzè Insegnante, Concetta Territo assistente igienico e Silvana Colletti collaboratore scolastico.