In Terza categoria è stata la Don Bosco Mussomeli ad aggiudicarsi il big match con l’Atletico Caterinese. Match nervoso a Mussomeli, con i caterinesi in vantaggio con Mammolito. La Don Bosco, tuttavia, ha ribaltato il match con la doppietta di Misuraca che ha permesso ai manfredonici di riprendere la testa della classifica con 22 punti contro i 21 dei caterinesi che hanno comunque avuto parecchio da recriminare a proposito della vittoria della Don Bosco. Per il resto, la Vis Bompietro non ha giocato con la Marco Pantani di Villarosa per via del maltempo, mentre l’Acor ha riposato. Negli altri match, vittoria esterna della Nuova Petiliana Delia (nella foto) 0-1 con la Sicilianamente Montedoro con rete del solito Paci, mentre l’Atletico Villalba ha battuto 3-0 la Buterese con le reti di Milano, Saia e Musarra. In classifica, a parte il testa a testa tra Don Bosco e Caterinese distanziate di un solo punto, al terzo posto c’è la Vis Bompietro con 18 punti, poi segue la Petiliana con 16, la Buterese con 15, l’Atletico Villalba con 12, la Marco Pantani Villarosa con 10, l’Acor San Cataldo con 9 e la Sicilianamente con 3 punti.