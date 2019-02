Venerdì 1 Febbraio presso il Dipartimento di Scienze della Formazione di Palermo, si é insediato il nuovo Coordinamento Regionale dell’ ”Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento” (AIRIPA). I membri eletti sono: il Prof. Serafino Buono dell’Università di Scienze della Formazione di Catania e Direttore dell’UOC di Psicologia dell’IRCCS “Oasi Maria Santissima di Troina” , nominato presidente del coordinamento, le Prof.sse Marianna Alesi (nominata segretaria) e Antonella D’Amico del dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione di Palermo, il Dott. Marco M. Leonardi esperto in valutazione e riabilitazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, nominato tesoriere e la Dott.ssa Francesca Comito esperta in diagnosi e riabilitazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

L’AIRIPA, è un’associazione che non ha scopo di lucro, accreditata dal MIUR per la formazione dei docenti, riunisce studiosi, esperti e professionisti che operano nel campo della psicopatologia dell’apprendimento e persegue esclusivamente le finalità di: promuovere studi e ricerche nel settore della psicologia dello sviluppo e/o dell’apprendimento, sia in relazione ai processi coinvolti, che allo sviluppo normale e patologico; favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche, di strumenti aggiornati fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca, formazione degli operatori, pratica clinica ed operativa; sviluppare e diffondere modelli di intervento validati in ambito della psicopatologia dell’apprendimento.

Il presidente nazionale è il prof. Cesare Cornoldi della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova, noto autore di diversi libri sui disturbi del neurosviluppo, articoli scientifici nazionali ed internazionali e di strumenti di valutazione dei disturbi evolutivi.

Il presidente della sezione di Caltanissetta dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), Dott. Alfredo Fiaccabrino si congratula con il dott. Marco Leonardi, già consigliere del direttivo nazionale dell’AID, ed auspica un rafforzamento della continuazione di collaborazione tra le due associazioni. Per maggiori info sull’AIRIPA : www.airipa.it