SAN CATALDO. Paolo Anzaldi e Nuccio Corallo della Filcams Cgil hanno inviato una nota al sindaco Giampiero Modaffari e alla Maik New Food di Salemi per rappresentare quello che hanno definito <il grave disagio delle lavoratrici dipendenti presso la ditta Maik NeW Food che da Novembre 2018 cura il servizio della refezione per le scuole materne nel Comune di San Cataldo>. Nella nota i rappresentanti sindacali hanno fatto notare: <Le predette lavoratrici ad oggi non hanno ancora percepito alcuna mensilità nonostante le richieste avanzate da parte della scrivente Organizzazione per conoscere i motivi ostativi che impediscono a costoro di ricevere le legittime retribuzioni. Riteniamo comunque incomprensibile – prosegue la nota – che ci siano dei lavoratori che con grande senso del dovere rendono un servizio e non ricevono il pagamento delle legittime spettanze mensili e allo stesso tempo contestiamo un sistema che ormai sembra assumere una intollerabile consuetudine. Per tali ragioni ci riserviamo a indire lo stato di agitazione laddove non dovessero pervenire risposte immediate e certe a favore di queste lavoratrici che non possono pagare lo scotto di responsabilità a loro assolutamente non imputabili. Si resta in attesa di urgente riscontro>.