SAN CATALDO. La Giunta comunale ha approvato la proposta per il consiglio comunale per l’approvazione delle scadenze per il pagamento della Tari 2019. In precedenza, la stessa amministrazione comunale aveva proposto al consiglio comunale di fissare le scadenze per il pagamento della TARI 2019 in 6 rate mensili decorrenti dal 28/02/2019. Tale proposta è stata tuttavia bocciata dal Consiglio Comunale in quanto il calendario è stato ritenuto troppo ravvicinato rispetto all’ultima rata della TARI 2018, fissata per il 31/01/2019. L’amministrazione comunale, tuttavia, ritenendo che l’anticipazione del versamento del tributo possa contemperare le esigenze finanziarie dell’ente e allo stesso tempo agevolare i contribuenti che, diversamente, si troverebbero nella condizione di dover affrontare il versamento delle somme dovute a titolo di Tari in un’unica soluzione, ha ritenuto di dover nuovamente fissare le rate e le scadenze della Tari per il 2019. Le rate saranno 7 di cui 6 in acconto. La prima avrà scadenza 31 marzo 2019, la seconda 30 aprile 2019, la terza 31 maggio, la quarta 30 giugno, la quinta 30 settembre, la sesta 31 Ottobre 2019. Infine, la settima rata, relativa al conguaglio TARI dovuto per l’anno 2019, dovrà essere versata entro il 31 Dicembre 2019. E’ stato anche previsto di dare facoltà al contribuente di provvedere al versamento delle rate in acconto in un’unica soluzione con scadenza 30 Aprile 2019, tenuto conto delle tariffe TARI anno 2019. L’opzione per i contribuenti i quali potranno versare l’acconto della TARI 2019 sarà pari all’80% della TARI dovuta per il 2018, in un’unica soluzione entro il 30 Aprile 2019.