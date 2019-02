Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Valentino quattro cartoline filateliche raccolte in un cofanetto personalizzato.

Le speciali cartoline, colorate ed animate, seguono lo stile di quelle del 2018 permettendo così ai tanti che le hanno acquistate di dare seguito alla collezione. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare e festeggiare in modo originale la giornata di San Valentino.

Il kit filatelico può essere acquistato in provincia di Caltanissetta negli uffici postali con sportello filatelico di Caltanissetta Leone in via Leone XIII e di Gela in via Ippocrate.