GELA – Notte movimentata per le forze dell’ordine di Gela che hanno dovuto bloccare un ubriaco alla guida di un veicolo che ha speronato e danneggiato, a Licata, delle auto posteggiate; inoltre l’uomo era anche in possesso di un’arma giocattolo priva del tappo rosso.

L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri del N.O.R.- Sezione Radiomobile, unitamente ad una volante della locale Commissariato di P.S., che hanno bloccato ed identificato la Fiat Panda, segnalata alla Centrale Operativa. La vettura è stata intercettata l’autovettura sulla SS 115 all’ingresso di Gela, gli operanti hanno proceduto al controllo in sicurezza secondo le procedure d’azione, identificando il conducente, in evidente stato di alterazione per assunzione di sostanze alcooliche ed i passeggeri.

L’automobilista, A.E., già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito per guida in stato di ebbrezza e rifiuto a sottoporsi agli accertamenti. Il veicolo è stato affidato al proprietario del mezzo. E’ stata inoltre rinvenuta una pistola giocattolo, per fattezze identica a quelle vere, priva del tappo rosso di sicurezza.