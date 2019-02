PALERMO – Continua il percorso di crescita di IdeaSicilia, movimento politico fondato da Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale.

Dopo la nomina di Salvatore Giglia come referente per la città di Caltanissetta, il coordinatore provinciale Angelo Bellina, in accordo con Roberto Lagalla, affida a Giuseppe Messina il coordinamento del Comune di Delia.

“Sono certo che saprà portare avanti il movimento con passione e impegno civico – dichiara Bellina – caratteristiche che da sempre contraddistinguono il suo percorso politico e professionale, portandolo ad essere per i suoi concittadini un importante punto di riferimento”. Insieme alla sua, nuove adesioni animeranno presto il movimento in vari comuni siciliani.