Sanremo si tinge di nisseno in maniera evidente. Fioccano le sorprese del made in centro Sicilia. L’ottimo lavoro svolto nel reparto organizzativo dell’area Casa Sanremo hanno consacrato il talento, l’ironia e la professionalità di Ernesto Trapanese. Il perseverante show-man, nato presentatore, ma tramutatosi nel tempo in un capace, performante e coinvolgente direttore artistico. Questa duplice capacità ha ulteriormente acceso i riflettori sulla sua figura. Il rumors più accreditato che circola a casa Sanremo è che Ernesto Trapanese dovrebbe essere la nuova spalla per l’ultima puntata del Dopofestival condotto da Rocco Papaleo: una sorta di irruzione frizzante per coronare ed arricchire l’ultima puntata dell’atteso programma Rai. Per questo motivo il Fatto Nisseno ha deciso di dedicare la prima pagina del giornale in uscita oggi, proprio allo showman nisseno.