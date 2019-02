Sciacca- Coniugi si separano e il giudice ordina per il cane l’affido condiviso mentre

Per il gatto dispone che sia affidato all’ex marito perché, nell’ambito dell’istruttoria, ha riscontrato che quest’ultimo potrà dare maggiori garanzie al benessere dell’animale.

E’ la prima ordinanza del genere in Italia