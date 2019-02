CALTANISSETTA – La sezione Polizia Stradale di Caltanissetta ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni un sedicenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Domenica mattina, 17 febbraio, una pattuglia della Polizia Stradale, nel corso di un posto di blocco eseguito al chilometro 0+100 della SS 626, svincolo SS60/A19, ha proceduto al controllo di una Fiat Punto che proveniva dall’autostrada, con a bordo cinque ragazzi. Durante la perquisizione eseguita sul mezzo e sui conducenti, addosso a un minorenne è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette con all’interno quattro involucri di stagnola contenenti sette grammi di marijuana. I cinque giovani sono stati condotti presso gli uffici di polizia e, dopo le formalità di rito, rilasciati. Il minorenne è stato, invece, affidato ai genitori e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.