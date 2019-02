ACIREALE – Proseguono le ricerche dei tre giovani dispersi di Acireale, travolti ieri pomeriggio mentre erano a bordo della loro vettura. Recuperati un paraurti, una scarpa, una felpa e un portafogli. Secondo una prima ricostruzione i tre erano nella loro Fiat Panda, a “Santa Maria la Scala”, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, quando un’onda anomala li avrebbe trascinati in acqua. Le operazioni, con l’intervento di Guardia costiera, vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono continuate per tutta la notte e non si sono fermate ritrovare i giovani di Acireale Enrico Cordella, di 22 anni, Margherita Quattrocchi, di 21, e Lorenzo D’Agata, di 27, forse recatisi li’ per assistere allo spettacolo della furia del mare.

Le operazioni di ricerca di Margherita Quattrocchi di 21 anni, del fidanzato Enrico Cordella, di 22 anni, e di un loro amico, Lorenzo D’Agata, di 27, vedono impegnati dal sorgere del sole vedono impegnato anche un elicottero, mentre una piccola imbarcazione scandaglia la costa. Difficoltosa, invece, l’immersione del sub dei vigili del fuoco a causa del mare agitato. Alla tragedia avrebbe assistito un testimone che ha lanciato l’allarme. LI familiari dei tre dispersi sono stati alloggiati in una stanza del porto messa a disposizione dal Comune di Acireale.