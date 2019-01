VILLALBA – Giunta azzerata da una decina di giorni e dopo lo svolgimento del consiglio comunale così l’opposizione in una nota: “Assistiamo in questi giorni all’ennesima arrampicata sugli specchi del sindaco Plumeri . Ormai politicamente delegittimato si ostina, contro ogni buon senso, a lasciare il paese allo sbando, senza giunta ormai da 14 giorni. Patetico sostenere, come ha fatto in consiglio comunale, che questa situazione sia un fatto “semplicemente” politico, un problema interno al suo gruppo, dovuto a piccole divergenze facilmente superabili. Tanto facilmente non si direbbe, visto che ad oggi non riesce a trovare la soluzione. Il sindaco dimostra che nonostante tutti gli anni passati in politica, non ha ben chiaro cosa significa amministrare la cosa pubblica, che non è un atto puramente automatico e tecnico, ma un atto “essenzialmente politico”. Amministrare vuol dire decidere, operare delle scelte in nome e per conto di chi stiamo rappresentando, e dunque quello che facciamo e decidiamo nella veste pubblica, non può essere mai un fatto privato. Non stupisce che il sindaco dica queste cose, considerando il modo in cui ha operato in tutti questi anni, non certo con l’umiltà di chi ha un compito importante perché ha in mano le sorti della comunità, e sente il peso della responsabilità, ma con l’arroganza di chi è in una posizione di potere e la vuole conservare a dispetto di tutti, costi quel che costi. Proprio per il suo modo di fare non ha mai goduto della fiducia di questa maggioranza in consiglio comunale e adesso si è incrinato il fronte anche dalla sua parte: ha perso assessori, ha perso consiglieri, ha fatto perdere vitalità e speranza a tutta la nostra comunità. Cosa vuole di più? Non si tratta più di stare da una parte o dall’altra, perché il conto del fallimento lo stiamo pagando tutti. Se resta ancora un po’ di capacità di vergognarsi, l’unica cosa da fare è andare tutti a casa. Sindaco, a lei la scelta”.