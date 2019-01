Ancora una scossa di terremoto nel Catanese. La terra e’ tornata a tremare alle 2.31: l’epicentro del sisma, con magnitudo 2.9, e’ stato individuato dalle apparecchiature dell’Ingv a quattro chilometri dalla cittadina di Nicolosi e a una profondita’ di due chilometri. Da sabato, intanto, operatori specializzati e mezzi Anas sono impegnati a liberare dalla neve le strade di alcuni centri colpiti dal sisma. L’intervento riguarda in particolare i Comuni di Zafferana Etnea, Linguaglossa, Biancavilla, Bronte e Nicolosi, maggiormente interessati dalle abbondanti nevicate. Alle attivita’ hanno partecipato gli operatori specializzati e i mezzi provenienti dal Coordinamento territoriale Calabria (Catanzaro e A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’) mentre il Coordinamento territoriale della Sicilia, che in questi giorni ha messo in strada 150 uomini e 58 mezzi, prosegue le attivita’ per garantire la transitabilita’ sulla rete di propria competenza.