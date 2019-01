SERRADIFALCO. Diploma di merito con menzione d’onore per la poetessa Anna Naro (nella foto) da parte del Centro di arte, cultura e ricerca dell’Accademia Internazionale Vesuviana. La consegna del riconoscimento è avvenuta a Palermo a Palazzo delle Aquile, nella “Sala delle Lapidi”. Anna Naro è stata premiata nel corso della quarta edizione del “Premio due Sicilie” “Memorial Vincenzo Ranzino” che, per altro, in passato l’ha vista conquistare riconoscimenti per le sue liriche poetiche. La motivazione al Diploma di Merito con menzione d’onore nella sezione poesia in vernacolo è stata <Per aver contribuito, con le sue poesie, a mantenere alti i valori culturali atti a rafforzare il tessuto teologico della fede e della civiltà cristiana in virtù delle proprie conoscenze proiettate nelle discipline umanistiche>.