In serie D la 19^ giornata ha visto il Gela mantenersi nelle zone alte della classifica e la Sancataldese sfiorare l’impresa contro la capolista Bari. Una giornata che s’è aperta con l’anticipo vinto dal Gela contro il Città di Messina 1-0. La gara s’è disputata sul neutro di San Cataldo al Valentino Mazzola. A decidere il derby siciliano è stato Mattia Retucci (nella foto), giovane bomber gelese che ha dimostrato di avere le carte in regola per ben figurare anche nel campionato di serie D. E oggi la supersfida della Sancataldese di Manuel Milanesio alla capolista Bari. Un match vinto dal Bari, che ha dimostrato anche a San Cataldo la sua indiscussa qualità, ma che ha visto i verde amaranto non sfigurare al cospetto di una squadra di categoria superiore. In vantaggio la Sancataldese con Ficarrotta al 9’, ma pari immediato del Bari al 22 con Neglia. La Sancataldese ha avuto le sue occasioni per tornare in vantaggio, ma la sfortuna e la mancanza di precisione non hanno permesso ai verde amaranto di segnare quella rete del 2-1 che, invece, nella ripresa, ha realizzato il Bari con Floriano. Inutilmente la Sancataldese ha cercato di buttarsi in avanti nel finale in un confronto dal quale, se pur sconfitta, è comunque uscita a testa alta. Il Gela, con la vittoria contro il Città di Messina s’è portato a quota 28 in classifica al quarto posto in coabitazione con Castrovillari e Cittanovese. La Sancataldese invece resta in zona play out con 22 punti a pari merito con Città di Messina, Locri e Roccella.

SERIE D GIRONE I – 19^ Giornata

Città di Gela – Città di Messina 1-0 giocata sabato

Messina – Igea Virtus Barcellona 3-0

Nocerina – Città di Acireale 1-1

Palmese – Castrovillari 0-0

Portici – Locri 5-1

Roccella – Marsala Calcio 1-1

Rotonda – Cittanovese 0-1 giocata sabato

Sancataldese – Bari 1-2

Troina – Turris 2-1

Classifica

Bari 49

Turris 37^

Marsala Calcio 31

Castrovillari 28

Città di Gela 28

Cittanovese 28

Portici 27

Nocerina 26

Palmese 26

Troina 26

Città di Acireale 24

Città di Messina 22

Sancataldese 22

Locri 22

Roccella 22

Messina 20

Igea Virtus Barcellona 14

Rotonda 10

^Due punti di penalizzazione