Nel girone F del campionato di Seconda Categoria, l’unico sussulto per le nissene arriva dall’Atletico Gorgonia che ha battuto 3-2 in rimonta il Marianopoli. Squadra ospite in vantaggio 0-2 con Vullo e Fiorella, ripresa dalla doppietta di Rosario Genova e dal gol di Luca Genova. per il resto solo pari tra Riesi e Sant’Anna 1-1 con gol riesino di Filippo Butera. Perdono invece l’Accademia Mazzarinese 5-0 con il Casa Amica Brothers e la Sommatinese 2-0 con la capolista Atletico Favara.

2^ CATEGORIA F – 13^ Giornata

Alessandria della Rocca – Muxar 0-1

Atletico Favara – Sommatinese 2-0

Atletico Gorgonia – Marianopoli 3-2

Borthers Casa Amica – Accademia Mazzarinese 5-0

Riesi 2002 – Sant’Anna Enna 1-1

Riposa: Acquaviva

Classifica

Atletico Favara 29

Alessandria della Rocca 25

Sant’Anna Enna 24

Sommatinese 19

Acquaviva 17°

Riesi 2002 17

Atletico Gorgonia 14°

Muxar 13

Accademia Mazzarinese 8^

Brothers Casa Amica 8

Marianopoli 4

^Un punto di penalizzazione