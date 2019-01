SANTA CATERINA. Carabinieri e Guardia di Finanza stamani nella sede del Comune di Santa Caterina Villarmosa. Gli uomini dell’Arma e finanzieri, oltre ad acquisire svariati atti amministrativi, avrebbero anche effettuato perquisizioni presso alcuni amministratori locali ed avrebbero sentito alcune persone. Una presenza che in un piccolo centro come Santa Caterina Villarmosa non è risultata inavvertita. Il sindaco Antonio Fiaccato su questa vicenda s’è detto “sereno” dicendo di avere “piena fiducia nella giustizia che, sicuramente, grazie all’operato della magistratura, farà il suo corso”. Non è dato sapere, al momento, l’oggetto dell’indagine in corso sulla quale vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti.