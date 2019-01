SAN CATALDO. Tradizioni popolari in primo piano. Circa 250 ragazzi delle scuole elementari, le terze dei due Circoli Didattici, parteciperanno ad un incontro culturale indetto dalla Società Cesare Battisti sulle tradizioni popolari. Le lezioni saranno tenute dagli storici Aldo Lazzara, Giuseppe Mammano e Luigi Bontà il 23, 24 e 25 gennaio alle ore 08.30 e il 24 anche alle 11.30. Nelle tre giornate sarà trattato il tema delle confraternite sancataldesi, prendendo spunto dalla devozione popolare del “u Signuri lassa lassa la catina”. In occasione di questi incontri sarà tracciato un percorso storico della confraternita dalla sua nascita ai giorni nostri. Il presidente della società Cesare Battisti, Luigi Nocera ha sottolineato l’importanza di raccontare gli eventi e le tradizioni locali anche attraverso la testimonianza e gli scritti di persone che non si risparmiano a diffondere la cultura locale in forma diretta come Luigi Bontà, Giuseppe Mammano e Aldo Lazzara.