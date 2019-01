SAN CATALDO. Ennesima importante soddisfazione per la poetessa Maria Concetta Naro. La sua poesia “Di cosa son fatti i bambini “, musicata dal maestro Rosario Randazzo, è stata scelta dalla Feniarco (Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali) per far parte, insieme ad altre 14 canzoni, della pubblicazione “Giro Giro Canto” e del CD annesso. A renderlo noto è stata la stessa poetessa che è anche attuale assessore comunale alla cultura. C’è da dire che la canzone, che ha già vinto tanti premi, si è anche classificata al primo posto assoluto come miglior testo e come migliore musica, al concorso per cori scolastici di Campobasso.