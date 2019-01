SAN CATALDO. La società Cesare Battisti, tramite il segretario Francesco Bellanca, la vice presidente Sonia Sollami e il presidente Luigi Nocera, ha deciso di organizzare per il prossimo 6 gennaio la tradizionale tombolata destinata ai soci, ma anche ai loro familiari, figli e nipoti. In particolare, la tombolata prenderà il via alle 16 e in quella occasione saranno distribuiti dei graziosi regali ai più piccoli.