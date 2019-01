Irene Collerone, dirigente scolastico del Liceo Classico e Coreutico Ruggero Settimo di Caltanissetta, effettuata ogni verifica per la possibilità di riallaccio dell’utenza elettrica e delle altre utenze in tempo utile alla ripresa delle lezioni , comunica l’impossibilità per cause di forza maggiore ad aprire la scuola nella giornata di lunedi 7 gennaio 2019 . Nella giornata di lunedì la dirigente, con comunicato stampa e con pubblicazione sul sito provvederà ad aggiornare studenti, docenti ,personale tutto ed utenti sulla eventuale nuova data di ripristino delle utenze , di riagibilità dei locali scolastici e di ripresa delle lezioni .