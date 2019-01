MUSSOMELI – Una donna al volante di una Ford fusion, tra le 8 e le 9 di stamattina, era in viaggio per Caltanissetta, quando, a causa di strada ghiacciata, e assai scivolosa, esattamente due chilometri prima di arrivare a Montedoro, è precipitata sotto bordo. E’ presumibile che qualcuno, per le vie brevi, abbiamo chiesto i soccorsi e sul posto sono arrivati vigili del fuoco ed ambulanza. Donna miracolata. Notizia in aggiornamento.