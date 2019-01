MONTEDORO. Porta la firma del Ministro dell’Interno Matteo Salvini il decreto (n. 1133 del 22.1.2019) con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Tra questi anche il progetto presentato dal Comune di Montedoro insieme alla Cooperativa Etnos. Nel marzo del 2018 la giunta del comune di Montedoro, allora guidata dal sindaco Federico Messana, decise di aderire al Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati attraverso la presentazione di due progetti riguardanti il proprio territorio e riservati uno a minori e uno ad adulti titolari di protezione internazionale odi permesso umanitario. L’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Sicurezza, che ha imposto una stretta sul sistema Sprar, sembrava aver reso vano il lavoro fatto del Comune di Montedoro e dai soggetti del terzo settore, se così è stato per il progetto Sprar adulti, lo stesso non si può dire del progetto relativo ai minori non accompagnati. Peraltro sono stati ammessi solo 12 progetti e di questi solamente 2 in Sicilia: uno a Chiaramonti Gulfi e uno nel piccolo comune del Vallone che potrà così ospitare 14 ragazzi migranti. «Non posso negare la soddisfazione – dichiara il sindaco Renzo Bufalino (nella foto) – appena appresa la notizia della firma del decreto. Sul tema accoglienza, malgrado il clima che si respira nel nostro Paese, noi non abbiamo fatto passi indietro. Anzi riteniamo che, a dispetto di chi fomenta paura e rabbia, accogliere continui ad essere un nostro dovere. Siamo pronti a collaborare con la cooperativa Etnos per avviare il progetto nel più breve tempo possibile. Anche perché l’esperienza dimostra che là dove c’è uno Sprar l’integrazione è più alta.»