MUSSOMELI – Quella del 28 gennaio 2019 è stata una giornata scolastica, anche fuori dalle aule della scuola – in Piazza Umberto- dove, oltre alle autorità comunali, che hanno promosso l’iniziativa, curata dall’assessore Giuseppina Territo e dall’assessore Seby Lo Conte, sono stati presenti le Forze dell’Ordine con la rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, della locale Guardia di Finanza e di alcune associazioni. Tutte le scolaresche di Mussomeli, di ogni ordine e grado, hanno raggiunto – come già detto – la Piazza Umberto dove, sebbene sparsi, si sono ritrovati alquanto vicini per riannodare i fili con il passato e riportare alla mente la ricorrenza del 27 gennaio, ovvero la Giornata della Memoria: Durante l’arco della mattinata si sono susseguiti gli interventi dei Dirigenti delle scuole, dell’amministrazione comunale e del novantottenne Calogero Giardina, reduce di guerra, che avevano come denominatore comune il tema del ricordo, come recupero di una memoria da valorizzare per fare sì che non accada più nulla di mortifero, di barbaro e di cruento come la deportazione e l’odio razziale. Durante lo svolgimento dell’evento, iniziato col saluto dell’Assessore Territo a tutti i presenti, del 98enne Calogero Giardina e l’intervento del signor Aronica, l’incontro è proseguito con le riflessioni di alcuni studenti sulla Giornata della Memoria. Da sottolineare che diversi alunni hanno esposto dei cartelloni significativi, tesi a far trapelare le amarezze dei macabri e cruenti eventi del passato che nella giornata di ieri riecheggiavano, a volte con un rumoroso silenzio, nella gremita Piazza Umberto. A corollario della manifestazione, molti ragazzi hanno voluto spiegare anche il significato di quanto scritto ed hanno anche declamato alcune poesie, frutto dei loro sentimenti e del loro sapere. Successivamente, gli studenti, in corteo, si sono avviati verso i locali del cinema Manfredi dove, accompagnati dai loro docenti, hanno assistito alla proiezione di docu-film e cortometraggi inerenti la Giornata della Memoria e contenenti dialoghi frutto di testimonianze dirette. Questa giornata ha rappresentato per Mussomeli un volano di integrazione di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, ed ha confermato il valore empatico-emotivo del mondo della scuola locale e delle autorità competenti che hanno dato valore ai loro ricordi innestandoli nel tessuto connettivo della quotidianità. Al termine dell’evento commemorativo, studenti e docenti sono tornati nelle rispettive scuole per ricordare, dibattere in maniera argomentativa e dissertare sulle emozioni che questa giornata intensa e forte ha lasciato nelle menti di tutti i partecipanti.