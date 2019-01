MUSSOMELI – (Dalla Scuola) Un libro e il suo autore, musica, disegni e riflessioni per non dimenticare il dramma della Shoah. Così gli studenti del Liceo Classico e del Liceo Linguistico dell’Istituto “Virgilio” di Mussomeli hanno voluto vivere il Giorno della memoria. La mattina del 23 gennaio u. sc. gli alunni hanno incontrato lo scrittore Marcello Kalowski, autore de “Il silenzio di Abram”, un libro che ha fornito importanti e inediti spunti di riflessione sul dramma della Shoah, che lo scrittore affronta con estrema delicatezza e con un taglio intimo e personale. Dopo il saluto della Dirigente, dott.ssa Calogera Genco, che ha inquadrato i fatti nel contesto storico e culturale che li ha determinati, i ragazzi hanno esposto le loro riflessioni sul libro e sull’importante lezione che ne avevano ricevuto, per dare poi spazio al suo autore. Marcello Kalowski ha immediatamente catturato l’interesse di tutti i presenti per il modo pacato e al tempo stesso emozionato ed emozionante con cui ha esposto le ragioni che lo hanno spinto a raccontare la tragedia vissuta dal padre dentro e, soprattutto, fuori dai cancelli di Auschwitz. Grande è stato l’interesse degli studenti che hanno seguito l’intervento di Kalowski in eloquente silenzio, mostrando di aver pienamente recepito il messaggio di quell’incontro, ossia il vero valore della memoria che uscendo fuori dalla retorica dei tanti libri, dei tanti film, delle tante giornate della memoria, deve diventare “coscienza”, parte di ognuno, la base su cui costruire la propria personalità, perché se una lezione può venire dal ricordo di questi fatti è che l’uomo va rispettato sempre e prima di tutto sia che si trovi in un ghetto, sia che si trovi su un barcone nel Mediterraneo. I ragazzi hanno poi espresso i loro stati d’animo nel modo che è a loro più congeniale: la musica e il canto, e i bellissimi disegni ispirati al libro che hanno fatto da cornice all’incontro. (Prof.ssa Lia Bonanno Referente Liceo Linguistico)