CALTANISSETTA – Smaltita la giusta euforia per la vittoria della Coppa Italia regionale, i biancorossi si preparano per la prima giornata di ritorno del campionato di serie C1 girone A.

I ragazzi guidato da mister Goulart, al giro di boa, saranno di scena in trasferta contro la seconda della classe il Monreale calcio a 5. Una gara che si prospetta alquanto insidiosa perché gli avversari sono vogliosi di mettere alla prova la squadra di Caltanissetta: le due compagini in graduatoria sono distanziate da 10 punti ma i padroni di casa sono pronti a dare battaglia per dimostrare di essere all’altezza della capolista.

In settimana il gruppo si è allenato con grande cura dei particolari, come abitudine, fuori da ogni tipo di distrazione. Per la trasferta di sabato tutto abili arruolati, in forse il brasiliano Graef che è rientrato da qualche giorno dal Brasile e che comunque accusa qualche problemino fisico. Si valuteranno le condizioni a poche ore dal fischio di inizio. Arbitreranno l’incontro i signori Giuseppe Sicurella e Vincenzo Lo Presti entrambi della sezione di Agrigento. I nostri affezionati sostenitori potranno vedere la partita attraverso la diretta streaming sulla nostra pagina Facebook con fischio d’inizio fissato alle ore 17