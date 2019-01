CALTANISSETTA – Si è tenuto Martedì 29 Gennaio alle ore 18:00 al centro espositivo d’arte contemporanea (ex rifugio, salita Matteotti) l’incontro del cafè letterario su “Gli aforismi”. L’evento fa parte di un ciclo di incontri organizzati dall’asdc “Tra le righe” di Federica Falzone, Federica Dell’Aiera alla quale collabora Michael Gabriel Miccichè. Il cafè letterario itinerante nei vari locali e luoghi di Caltanissetta ha riunito subito amanti della letteratura e dell’arte di tutte le età che desideravano scambiarsi opinioni e consigli su libri da leggere ancora o che semplicemente volevano con gioia ritrovarsi per ascoltare, dialogare, sorseggiare una bevanda calda in un clima semplice e accogliente.

L’evento di Martedi, che rientrava nel programma di Natale del Comune di Caltanissetta, doveva svolgersi il 4 Gennaio ma è stato rinviato causa maltempo.

In occasione dell’incontro è stato possibile visitare la mostra fotografica “Istanti” di Ludovica Falzone, una raccolta di quindici foto rappresentanti la natura e l’amore. L. Falzone è una giovane appassionata di fotografia che mette talento e precisione nelle sue opere. I partecipanti hanno potuto anche ammirare la selezione di fotografie di Antonino Pennisi tratte dal libro “L’isola Timida” con testi di alcune canzoni dei fratelli Mancuso, compositori e polinstrumentisti siciliani.

Hanno accompagnato i partecipanti durante questo percorso di immagini e parole il gruppo Poliarka, composto da tre musicisti, il soprano Ottavia Guarrera, il violinista Giuseppe Tasca e il pianista Salvatore Macaluso.

I lettori, inoltre, hanno potuto affiggere in un pannello il proprio aforisma creando un mosaico di pensieri e hanno avuto la possibilità di leggere alcune frasi del Poeta Valerio Negrini, fondatore e paroliere dei Pooh, che fondò il gruppo il 28 gennaio del 1966.

L’asdc “Tra le righe” invita tutti i cittadini a visitare la mostra che rimarrà aperta fino a Domenica 3 Febbraio.