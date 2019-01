Lunedì prossimo trentaquattro alunni ed alunne dell’Ipsia Galileo Galilei partiranno alla volta della capitale del Belgio per conoscere da vicino le Istituzioni europee, a partire dall’emiciclo del Parlamento di Bruxelles per arrivare al Cese (Comitato economico e sociale europeo), dove incontreranno Ester Vitale, unica donna in Sicilia, peraltro di Caltanissetta, ad essere stata nominata due anni fa componente dell’organismo europeo.

“L’iniziativa – spiega Loredana Schillaci, dirigente scolastico dell’Ipsia “Galileo Galilei” – rientra nel progetto, inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa, di alternanza scuola-lavoro, “Gli studenti/esse dell’Ipsia incontrano l’Europa”, e si caratterizza per un duplice scopo: da un lato offrire agli studenti, nella prospettiva di un futuro inserimento occupazionale, l’occasione di conoscere da vicino le tante opportunità che l’Unione europea può’ offrire e dall’altro valorizzare le eccellenze del nostro Istituto”.

Gli studenti/esse che parteciperanno al viaggio d'istruzione, accompagnati da Maria Grazia Pignataro (docente referente del progetto), Maria Franca Intrabartolo, Giuseppe Catalano e Salvatore Lauricella,