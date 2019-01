CAMPOFRANCO. Anche la Città di Campofranco non dimentica il genocidio e tutte le vittime dell’olocausto nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Insieme ai giovani dell’associazione “Attiva…mente” di Campofranco, presidente dott. Paolo Di Gesù, domani mattina 25 gennaio nel salone Giovanni Paolo II l’amministrazione comunale, che ha patrocinato l’iniziativa, ricorderà quei tragici momenti della storia del mondo con una manifestazione nella quale ai giovani in età scolare sarà ricordato cosa successe nei campi di concentramento. Una manifestazione che, come ha sottolineato il sindaco Rino Pitanza, vedrà come destinatari non solo gli alunni della scuola media e dell’Istituto Professionale ma tutti i cittadini di Campofranco.