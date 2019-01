Il dramma di Samuel Rehn, guidatore 50enne idolo a Stoccolma. Il macabro gesto nel giorno del compleanno della ex moglie. “Presto raggiungerò i miei genitori” ha detto prima di rivolgere l’arma contro se stesso

Samuel Rehn in Svezia era una leggenda, un driver simbolo del trotto che tanta attenzione desta dalle parti di Stoccolma. Da qualche giorno è diventato un mostro, l’uomo che ha ucciso i figli di 5 e 8 anni nel giorno del compleanno della ex moglie e poi si è suicidato. In diretta Facebook.