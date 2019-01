CALTANISSETTA – Lunedì 7 gennaio presso la Direzione Generale dell’Asp di Caltanissetta si sono riuniti il direttore generale Alessandro Caltagirone, il segretario Confederale dell’ UGL Andrea Alario e la resp. prov. alla Tutela della Salute Enza Falzone. L’incontro è servito per portare a conoscenza del manager di Caltanissetta che esiste una realtà consolidata negli anni, all’interno del sindacato, che si occupa di tutela rivolta a quei cittadini che per questioni di salute si rivolgono al sistema sanitario. La crescente importanza sociale di un corretto approccio al mondo della burocrazia sanitaria, terreno spesso di difficile comprensione per il cittadino che non ha piena cognizione dei propri diritti e resta spesso privo di adeguata tutela. “Ringrazio il segr. Confederale dell’UGL Andrea Alario per aver riconfermato la sua fiducia nella mia persona e ringrazio il Commissario straordinario dott. Caltagirone” ha sottolineato Enza Falzone.