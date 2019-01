CALTANISSETTA – Giovedì alle 10,00 presso la Sala Gialla di Palazzo del Carmine, il sindaco, Giovanni Ruvolo, siglerà un protocollo d’intesa con la dirigente dell’Istituto scolastico superiore “Rapisardi-Da Vinci”, Santa Iacuzzo, per la collaborazione degli studenti dell’istituto Geometri negli studi progettuali di riqualificazione urbana. Saranno presenti gli studenti della classe selezionata per questo progetto di alternanza scuola lavoro, l’assessore ai Lavori pubblici e urbanistica, Giuseppe Tumminelli, il dirigente della ripartizione Urbanistica, Giuseppe Dell’Utri e il tutor del Comune per gli studenti, architetto Michelangelo Lacagnina.