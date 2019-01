CALTANISSETTA – “Il coltello lo portavo con me da novembre, lo avevo acquistato in un negozio di cinesi“. Sonia Ingaglio, sancataldese di 32 anni, accusata di aver tentato di assassinare il suo ex con una coltellata all’addome, resterà agli arresti domiciliari. La Gip Graziella Luparello ha convalidato l’arresto, respingendo la richiesta di detenzione in carcere avanzata dal Pm. La vittima, Giuseppe Randazzo, 36 anni di Delia, è ricoverato ricoverato al reparto di Chirurgia dell’ospedale Sant’Elia in prognosi riservata, dopo il delicato intervento chirurgico a seguito della coltellata all’addome.

L’accoltellatrice (accusata di tentato omicidio e porto abusivo di armi), nella mattinata di martedì 8 gennaio, ha risposto alle domande del giudice, tentando di giustificare il suo crimine: “Il coltello lo portavo sempre con me quando ero sola, per paura che lui mi facesse del male, perchè continuava a pedinarmi e più volte ha minacciato di morte me, i miei familiari e chi entrava in contatto con me“.

La difesa della donna ha prodotto una serie di denunce e querele a carico della vittima 35enne che già aveva scontato una pena, sempre per stalking.

Poi il racconto su ciò che è accaduto sabato sera, nel locale in cui i due si sarebbero concordemente visti per l’ulteriore incontro chiarificatore. “Non volevo ucciderlo sabato. L’ho utilizzato perchè lui mi ha messo le mani in faccia e spintonato, così ho preso il coltello ed ho sferrato il colpo”.