CALTANISSETTA – Nella tarda serata di martedì 15 gennaio i poliziotti della sezione volanti, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto il cittadino di nazionalità gambiana Faal Sora, 21enne, gravato da precedenti giudiziari, poiché colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, intorno alle ore 22.20, una pattuglia appiedata di agenti, mentre percorreva Via Provvidenza, ha notato Faal Sora uscire da un’abitazione e darsi a precipitosa fuga alla loro vista. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo. Lo straniero, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha anche strattonato i poliziotti strappando l’uniforme a uno di essi. Il giovane, che nel rispondere alle domande degli agenti rispondeva con difficoltà, è stato sottoposto a controllo del cavo orale e all’interno della bocca i poliziotti hanno trovato dieci involucri di carta di alluminio contenenti hashish. Di seguito alla perquisizione eseguita con l’ausilio del cane antidroga Ulla, presso l’abitazione da dove era uscito l’uomo, è stato sequestrato altro hashish, per complessivi 52 grammi, della carta di alluminio per confezionare le dosi, un coltello intriso di sostanza stupefacente e la somma di 70 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Faal Sora, già arrestato dagli agenti delle volanti lo scorso mese di luglio per analogo reato, è attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di soggiorno nel comune di Caltanissetta. L’arrestato è stato condotto in Questura, dove è stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici presso la polizia scientifica; dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato condotto presso il carcere di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.