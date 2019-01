CALTANISSETTA. Una donna sancataldese di 31 anni ha accoltellato nella serata di ieri il proprio ex fidanzato, un trentacinquenne di Delia in un locale di via Luigi Monaco. A quanto sembra, la storia tra la giovane sancataldese, difesa dall’avv. Massimiliano Bellini, e il suo ex fidanzato, sarebbe finita già nell’agosto del 2017. Tuttavia, sembra che il giovane deliano non si sarebbe rassegnato a perderla tentando in maniera insistente e, a quanto pare, molesta, di riallacciare il filo di quel rapporto che s’era precedentemente interrotto. Un tentativo che, tuttavia, non ha sortito gli effetti sperati, considerata la drammatica conclusione alla quale è giunta questa vicenda nella serata di ieri. C’è da dire che l’uomo, che presentava una profonda ferita allo stomaco, è stato ricoverato nell’Ospedale Sant’Elia e sottoposto ad un intervento chirurgico. Al momento è in prognosi riservata. La donna, invece, è attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di coltello.