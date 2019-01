CALTANISSETTA – L’associazione culturale “Alcide De Gasperi” e i Giovani delle ACLI di Caltanissetta, organizzano un evento formativo intitolato “Come gestire l’ente comunale” per riflettere sul funzionamento e sull’identità delle amministrazioni locali.

L’incontro si svolgerà sabato 12 gennaio a partire dalla ore 17.30 presso la sede provinciale delle Acli nissene sita in via Malta 105. La riflessione sarà condotta dal sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, con il quale si discuterà del bilancio comunale, dei compiti di un’amministrazione, delle finalità del consiglio comunale, delle partecipate comunali e di tutto ciò che concerne l’attività amministrativa di un ente comunale.

L’evento sarà introdotto dal vicecoordinatore nazionale dei Giovani delle ACLI, Giovanni Bunoni e si concluderà con un intervento di Rocco Gumina, presidente dell’Associazione culturale “Alcide De Gasperi”.

Per le associazioni promotrici, l’incontro si configura come un’interessante occasione per conoscere e approfondire le dinamiche legate alla pratica politico-amministrativa dei nostri comuni.

L’evento fa parte di un ciclo di attività culturali finalizzato alla formazione in vista di un servizio politico-amministrativo alla propria città.