BOMPENSIERE – Sabato 26 e Domenica 27 la Parrocchia SS. Crocifisso ospiterà la Comunità G.A.M. (Gioventù Ardente Mariana). In 15 , tra Sacerdoti e giovani gireranno le case invitando a a partecipare ai Cenacoli (che si faranno in Chiesa ), e alla Santa Messa . “Questa, dice il parroco, è una mini Missione Mariana che aiuterà a riscoprire la bellezza di essere Cristiani”. Intanto è questo il programma: Sabato 26 gennaio: alle ore 16,30, Cenacolo GAM in chiesa e, alle 17,30, Santa messa animata dalla comunità G.A.M. Domenica 27 gennaio: alle ore 11 Santa Messa; ore 17,00 Cenacolo GAM in chiesa e alle ore 18,00 santa messa animata dalla comunità GAM e consacrazione solenne a Maria Santissima.