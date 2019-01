BOMPENSIERE – Con prot. n. 115 del 16/01/2019 della segreteria del Comune di Bompensiere è stato diramato un avviso per la consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza – AGGIORNAMENTO – TRIENNIO 2019-2021. “Ai sensi della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, questa Amministrazione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, deve procedere, entro il 31/01/2019, all’aggiornamento del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e della TRASPARENZA (P.T.P.C.T.), approvato, per il TRIENNIO 2018-2020, con deliberazione di Giunta Comunale N. 04 in data 30/01/2018. Per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, è attivata una procedura aperta per acquisire eventuali proposte e/o osservazioni in merito all’aggiornamento del predetto Piano. L’atto è accessibile, in quanto pubblicato in modo permanente a partire da gennaio 2018 sul sito internet istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Altri contenuti – corruzione. Si invitano, pertanto, i singoli cittadini, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire, entro e non oltre il 25 Gennaio 2019, le proprie proposte in merito al sopra citato piano in vista del predetto aggiornamento. Per opportuna conoscenza si segnala che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il 3 agosto 2016, con la delibera n.831, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, da ultimo aggiornato con Delibera n. 1074/2018 del 21 novembre 2018. Le proposte potranno essere inviate al Comune con una delle seguenti modalità: – consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico; – mediante posta elettronica all’indirizzo: segreteria@pec.bompensiere.it.