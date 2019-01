Dopo il grande successo al Teatro Bellini con Carmen, il Balletto di Milano torna in Sicilia con due spettacoli che hanno già conquistato decine di migliaia di spettatori nel mondo: La vie en rose … Bolero, serata di danza davvero speciale e Romeo e Giulietta, dedicato alla storia d’amore più nota al mondo.

Balletto simbolo della Compagnia, La vie en rose è stato creato nel 2010 per essere dedicato, anche se arricchito da brani di altri famosi interpreti della canzone francese, a Charles Aznavour. Da allora è stato rappresentato in tantissimi teatri e paesi, da Parigi a Mosca, da Casablanca a Ginevra, Madrid nonché tutt’Italia e il tour 2018/19 della fortunata pièce toccherà anche Caltagirone (13 febbraio, Politeama) e Barcellona Pozzo di Gotto (16 febbraio Teatro Mandanici). Canzoni indimenticabili come La Bohème, Toutes les visage de l’amour, Les comédiens, Hier encore, Sur la table sul palcoscenico diventano storie, in una straordinaria versione danzata che stupisce, diverte, emoziona… Dans tes bras chiude la prima parte e, con il suo sottofondo musicale inconfondibile fa da preludio al Bolero di Ravel. Il celeberrimo brano, il cui ritmo ossessivo celebra la seduzione, va in scena in una versione coreografica di straordinario impatto. Corpi sinuosi prendono vita e intrecciano una danza che trascina nel crescendo musicale fino al sorprendente finale.

Romeo e Giulietta è stato definito dalla critica “un’apoteosi di bellezza e amore” e arriva al Teatro Metropolitan di Catania il 15 febbraio. Balletto liberamente ispirato alla tragedia di W. Shakespeare e realizzato nel sulle stupende musiche di P. I. Tchaikovsky, dal 2015 incanta su scene internazionali sia per l’originale messinscena in cui dominano l’oro e l’argento, sia per la coreografia che fonde con armonia virtuosismi classici a espressioni contemporanee. Uno spettacolo in cui trionfano tutti i danzatori dell’ensamble, rivelando non solo padronanza tecnica, ma una toccante interpretazione che arriva al cuore.

BALLETTO DI MILANO in LA VIE EN ROSE… BOLERO

musiche di M. Ravel e autori vari – coreografie Adriana Mortelliti

Politeama, Caltagirone – mercoledì 13 febbraio ore 21

Teatro Mandanici, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – sabato 6 febbraio ore 19

BALLETTO DI MILANO in ROMEO E GIULIETTA

musiche di P.I. Tchaikovsky – coreografie Federico Veratti

Teatro Metrolitan, Catania – venerdì 15 febbraio ore 21

