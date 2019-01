MUSSOMELI – L’ Ufficio Intercomunale Agricoltura (U.I.A.) di Mussomeli, diretto dal Dott. Agr. Giuseppe Calafiore, informa che è in programma nel mese di febbraio (giorni 18-19-21- e 22) un corso gratuito per il rilascio e/o rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Il corso base avrà la durata di 20 ore per il rilascio per la prima volta, mentre quello per il rinnovo sarà di 12 ore. Quest’ultimo è rivolto a coloro che hanno il patentino con scadenza prossima al quinquennio di validità. Il corso sarà organizzato presso la sede dell’Ufficio, in via Luigi Russo 1, in orario pomeridiano, dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Gli esami a completamento del corso, saranno svolti il 27 febbraio alle ore 9.00. La partecipazione è riservata agli utilizzatori professionali agricoli ed extra agricoli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per la partecipazione ai corsi, occorre presentare apposita domanda presso l’ UIA di Mussomeli in Via Luigi Russo n° 1. Per maggiori informazioni, chiarimenti e/o richieste di modelli è possibile contattare il servizio organizzativo: dipendenti Morreale Pasquale, Scannella Calogera – Sorce Salvina. e-mail:- uiamussomeli@regione.sicilia.it – Tel 0934/952994. L’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze professionali attualmente è diventato indispensabile per far fronte alle nuove esigenze della sicurezza dei luoghi di lavoro e dell’ambiente, dell’economia e del mercato del lavoro. La formazione è oggi più che mai una necessità per ogni individuo ed è il principale strumento comunitario al fine di fornire risposte concrete sulle nuove opportunità in ogni ambito professionale. Essa si caratterizza come momento di apprendimento, che porta il soggetto ad una presa di coscienza delle proprie risorse, delle proprie capacita, dei percorsi migliorativi attuabili e dell’impiego di tali risorse in progetti professionali applicati alle realtà aziendali che possono anche sfociare in una rielaborazione della propria esperienza della vita sociale. Se l’acquisizione di conoscenze si integra con un cambiamento degli atteggiamenti e del comportamento individuale, i continui scambi di informazione e di energia tra l’individuo e l’ambiente in cui opera, determinano reciproche influenze e condizionamenti, pertanto un corretto programma di formazione deve tener conto degli scopi del servizio, dell’organizzazione nel suo complesso. Si comunica, infine, che chi è in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma e/o Laurea in discipline Agrarie, Laurea in Scienze Forestali, Scienze Biologiche, Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Medicina, Veterinaria, Chimica, Farmacia non ha l’obbligo di frequenza del corso, ma deve comunque sostenere gli esami finali”.